РИАМО - 22 фев. За сутки в столичном регионе выпало около 14% от месячной нормы осадков — до 5 миллиметров, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за сутки выпало 5 миллиметров осадков, а в Московской области - от 1 до 5 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что месячной нормой для региона в феврале считается 36 миллиметров осадков.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура может опускаться до минус 13 градусов. Ветер может достигать 8 метров в секунду.