РИАМО - 22 фев. На пересечении ЦКАД и дороги местного назначения грузовой автомобиль Volvo врезался в рейсовый автобус, в результате чего пострадали двое взрослых и один подросток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В результате нарушения правил дорожного движения грузовой автомобиль не смог остановиться на красный сигнал светофора произошло боковое столкновение грузового автомобиля Volvo и рейсового автобуса ЛиАЗ, ехавшего по маршруту №22 «Звенигород-Голицыно», двигавшегося на зеленый сигнал светофора», - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение на автодороге было затруднено, но не перекрывалось.

На месте происшествия не произошло возгорания и разлива топлива.