РИАМО - 22 фев. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура может опускаться до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в Москве в этот день будет колебаться от минус 10 до минус 8, а в Московской области эти показатели составят от минус 13 до минус 8 градусов.

Восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%.