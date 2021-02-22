РИАМО - 22 фев. Пожар потушили в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте в столице, один человек спасен, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В 00:54 поступило сообщение о возгорании по адресу: Солнцевский проспект, дом 19. На месте происходило возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома.

«Принятыми мерами в 01:09 возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров, в 01:12 пожар ликвидирован», - сказали в пресс-службе.

Одного человека спасли из пожара, его передали наряду медиков. До прибытия сотрудников МЧС горящую квартиру самостоятельно покинули два человека.