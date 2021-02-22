РИАМО - 22 фев. В Московском регионе продлили до особого распоряжения ограничение на передвижение по МКАД транзитных грузовиков свыше 12 тонн, большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД и трассами А-107 и А-108, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Транзитное движение грузовиков выше 12 тонн с 20 февраля переведено на ЦКАД. Планировалось, что это изменение будет действовать до утра 22 февраля.

«Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделало движение в Москве и области быстрей и безопасней, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не зафиксировано аварий с грузовиками», - сказали в пресс-службе.

За период ограничений интенсивность движения грузовиков на МКАД снизилась вдвое, а скорость движения на этой трассе выросла на 11%. Транзитные большегрузы перераспределились на ЦКАД, А-107 и А-108, там прибавилось около 2 тысяч грузовиков, которые раньше передвигались по МКАД. На движение на данных трассах это не повлияло.

Данное ограничение на передвижение не сказалось на доставке продуктов и других товаров, потому что оно не касается большегрузов с пропусками, которые везут товары в столицу.

Власти считают, что продление ограничений на передвижение по МКАД для большегрузов поможет сократить число аварий и снизить смертность на дорогах. Также это поможет повысить комфорт жизни жителей Московского региона.

Ежедневно по территории Московской области проезжает до 70 тысяч большегрузов, из них 25-30 тысяч – транзитный транспорт. Через регион проходят основные транзитные коридоры: Западная Европа, Поволжье и Урал, а также коридоры с побережья Балтики на юг России.

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