РИАМО - 21 фев. В ближайший час с сохранением до конца текущих суток местами на территории Москвы прогнозируется гололедица, следует быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112», - говорится в сообщении.

При управлении машиной в гололедицу водителям нужно быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Кроме того, автолюбителям следует избегать внезапных маневров (обгонов и перестроений) на дорогах в непогоду.

В Московском регионе до 13:00 23 февраля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.