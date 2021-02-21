РИАМО - 21 фев. Из-за сильного похолодания автолюбителям Подмосковья посоветовали провести праздничные дни дома, а при поездках не превышать скорость, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах, не превышайте скорость. Лучше, конечно, эти дни провести дома - в тепле», - говорится в сообщении.

22 февраля днем температура опустится до минус 11 градусов, ночью — до минус 21 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 5-8 метров в секунду.

В Московском регионе 23 февраля ожидается самый сильный мороз за последние 65 лет. Температура прогнозируется ниже нормы на 13-15 градусов. Столбики термометра опустятся до минус 25 – минус 27 градусов.