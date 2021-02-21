РИАМО - 21 фев. Местами на территории Московской области в ближайший час и до конца текущих суток ожидаются гололед и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», - говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали быть очень осторожными и внимательными. Неопытным водителям стоит воздержаться от поездок на личном авто.

На дорогах нужно соблюдать скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и природные условия, особенно видимость.

Также следует проявлять большую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, а еще соблюдать дистанцию.

В Московском регионе до 13:00 23 февраля объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

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