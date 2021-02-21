РИАМО - 21 фев. На Дербеневской набережной на юге Москвы полностью восстановили движение транспорта после дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье днем там столкнулись грузовой и два легковых автомобиля, движение в сторону Садового кольца было перекрыто, затем восстановили движение по двум полосам.

«Проезжая часть освобождена», – говорится в сообщении.

Также в воскресенье на 17-м километре МКАД перевернулся грузовой автомобиль, из-за ДТП перекрывали две полосы трассы. После того как грузовик поставили на колеса с помощью автокрана, МКАД освободили.