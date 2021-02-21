РИАМО - 21 фев. На реках и озерах в 17 городских округах Московской области выявили тонкий лед, он неоднородный и имеет толщину менее 7 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Подмосковные спасатели проверили толщину льда во время патрулирования. В данных работах задействованы 346 человек.

«По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 70 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет 35 сантиметров», - говорится в сообщении.

Тонкий лед обнаружили на реке Лопасне в Чехове, реке Оке в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, реке Коломенке в Коломне, Москве-реке в Коломне, Бронницах и Жуковском, реке Клязьме в Орехово-Зуеве, реке Яузе в Мытищах.

Также опасный лед выявили на реке Вохонке в Павловском Посаде, реке Пахре в Подольске, реке Волге в Дубне, реке Нерской, озере Светлом и озере Островном в Воскресенске, Шатурской группе озер в Рошале, Егорьевской группе озер в Егорьевске.

Также спасатели проводят беседы с рыбаками и жителями Московской области об опасности тонкого льда, раздают листовки с профилактической информацией.

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