РИАМО - 21 фев. В московских воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково и в подмосковном Жуковском в воскресенье вечером отменили и задержали 38 рейсов, следует из сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задерживаются 11 рейсов, шесть отменены. В Домодедове задержаны 15 рейсов, еще три отменили. В Шереметьеве задержано два рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и выше.

В Московском регионе идет снегопад. За сутки может выпасть свыше 11% от февральской нормы осадков.