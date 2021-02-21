РИАМО - 21 фев. На территории Ленино-Снегиревского военно-мемориального комплекса в городском округе Истра открыли бюст дважды Героя Советского союза генерала Афанасия Белобородова, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Бронзовый монумент появился на месте захоронения полководца, командовавшего легендарной 78-й стрелковой дивизией сибиряков, которая остановила врага на подступах к столице.

«Я хочу сказать только слова благодарности Салавату Щербакову - скульптору, который сделал эту скульптуру в краткие сроки, московскому правительству, Сергею Семеновичу Собянину, который нашел возможность помочь в открытии этого памятника, руководству Московской области, которое поддерживает музей 9-й Гвардейской стрелковой дивизии, на территории которого мы находимся», - сказал внук полководца Александр Белобородов.

Он напомнил, что генерал похоронен рядом с братской могилой солдат 9-й гвардейской дивизии, погибших на 41-м километре в декабре 1941 года.

«Афанасий Павлантьевич Белобородов был замечательным человеком. Он всю свою жизнь посвятил служению армии, служению Родине и в этом является примером не только для членов его семьи, но и для всех жителей нашей страны. И пока жива память о таких людях как Афанасий Павлантьевич, все мы живы и успешны», - отметил внук генерала Алексей Белобородов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил приветственное обращение к участникам церемонии открытия бюста, его зачитал заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций региона Владимир Костин.

«Этот памятник – дань глубокой благодарности герою и еще один шаг к сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне», - подчеркивается в приветствии губернатора.

Воробьев поблагодарил всех, кто задумал и реализовал данный проект, а также отметил значимость открытия бюста Белобородова в год 80-летия битвы за Москву.