РИАМО - 21 фев. Подведены итоги конкурса «Лучшее сельхозпредприятие Московской области», церемония награждения победителей прошла в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Награды победителям вручил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

«Номинация «Победители в производстве зерновых и зернобобовых культур Московской области 2020 года»: ООО «ТуламашАгро» городской округ Зарайск - первое место, ООО «Сельхозпродукты» городской округ Зарайск - второе место, ООО «СПФ Агро» городской округ Серебряные Пруды - третье место», - говорится в сообщении.

В номинации «Победители в производстве картофеля и овощей открытого грунта Московской области 2020 года» первое место у ЗАО «Агрофирма Бунятино» (Дмитровский округ), второе – у ЗАО «Куликово» (Дмитровский округ). Третье место разделили АО «Озеры» (городской округ Коломна) и ООО «Мосагрофуд-Д» (Дмитровский округ).

Победителями в отрасли молочного животноводства в регионе по итогам прошлого года стала АО «Агрофирма Сосновка» (городской округ Коломна). Второе место у ФГУП «Пойма» (городской округ Луховицы), третье – у АО племзавод «Повадино» (городской округ Домодедово).