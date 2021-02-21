РИАМО - 21 фев. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует трогать нахохлившихся птиц, а также птиц с выделениями из ноздрей или c опущенной головой, чтобы не заразиться птичьим гриппом, сообщает kp.ru.

Ранее в РФ выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом (H5N8).

«ВОЗ также рекомендует вызывать ветеринара при появлении признаков болезни у птиц в личном хозяйстве и не есть птиц, забитых из-за болезни. С их трупами также не следует контактировать», - отмечается в сообщении.

Также ВОЗ посоветовала взрослым предупредить детей, чтобы они не трогали больных птиц и не ухаживали за ними.

В рамках профилактики рекомендуется яйца и мясо птицы хранить отдельно от остальных продуктов, также они обязательно должны проходить термическую обработку.

H5N8 передается от больной птицы человеку, но при этом не распространяется между людьми.​

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