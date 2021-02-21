РИАМО - 21 фев. В Пушкинском городском округе прошел марафон «Лыжня в Лавру», в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены соревновались в дистанциях на 12,5, 25 и 50 километров по живописным местам Подмосковья, а для юных лыжников подготовили отдельные трассы длиной 1 и 3 километра. Стартово-финишный городок расположен на территории поселения Нововоронино.

«Для спортсменов были организованы полевая кухня, раздевалки, камера хранения, зона отдыха и мастерская, где при необходимости можно отремонтировать или смазать лыжи. Кроме того, на трассе предусмотрено два пункта питания», — говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, вторую гонку «Лыжня в Лавру» провели с благословления Троице-Сергиевой лавры.

«Наша основная задача – сделать мероприятие традиционным, в этом году собралось более 2 тысяч человек, у всех отличное настроение. В планах сделать круг не 12,5 километра, а 25 километров. Трасса как раз затронет «Мурановское кольцо», которое входило в дорогу в лавру. Тогда это обретет совершенно иной смысл», — добавил министр.

Он уточнил, что будет разговаривать с главой Пушкинского округа, чтобы сделать здесь хорошую точку притяжения для всех любителей лыжного спорта не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов.

«Потенциал огромен, здесь хорошая транспортная доступность, а также есть, где разместить и раздевалки, и ресторан. Всё для того, чтобы люди приезжали и целый день занимались любимым видом спорта», — подчеркнул Терюшков.

Он напомнил, что в Московской области в этом году сделали 180 лыжных трасс.