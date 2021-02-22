РИАМО - 22 фев. В понедельник и вторник оставить машину на столичных парковках можно бесплатно, это касается и тех парковок, где действует повышенный тариф, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Платными останутся только парковки со шлагбаумом», — говорится в сообщении.

Автолюбителей попросили быть внимательными при поездках в центр столицы и не нарушать правила парковки: следует останавливаться только в разрешенных местах, а еще не мешать пешеходам и общественному транспорту.

С 24 февраля столичные парковки вернутся к обычному платному режиму работы.

В следующий раз оставить машину бесплатно на всех парковках в Москве можно будет 8 марта. Тогда будет выходной в честь Международного женского дня.

По вопросам, связанным с парковочным пространством города, можно обратиться по телефону: +7 (495) 539-54-54 и с мобильного - 3210.​