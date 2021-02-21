РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с жителем, который мешал проехать водителю автобуса №9 в Подольске.

Как следует из видеозаписи, автобус двигался по одной из улиц округа, при этом впереди общественного транспорта шел молодой мужчина.

Из-за него автобус ехал на медленной скорости, так как мужчина шел перед самим транспортом. Пешеход ушел с приезжей части только при приближении к светофору.

Как отметил автор видео, мужчина не давал проехать водителю автобуса №9.