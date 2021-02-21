РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Интерактивную программу для детей провели в парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «Парк «Дубрава» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье в парке «Дубрава» совместно с Домом культуры «Машиностроитель» прошел детский праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Для детей была организована интерактивная игровая программа, конкурсы на силу, смелость и скорость. Праздник сопровождался военными маршами, а в завершение программы прозвучала песня «Прощание славянки», — говорится в сообщении.

Жителей округа поздравляют с Днем защитника Отечества и желают мирного неба над головой и крепкого здоровья.

23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. Праздник появился во времена СССР и носил название День Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, с 2002 года этот день является официальным выходным в стране.