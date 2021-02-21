РИАМО - 21 фев. Врач-психиатр и нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в разговоре с РИАМО назвала вытрезвители псевдомедицинскими учреждениями, где невозможно предоставить «временным» пациентам качественного лечения.

Ранее МВД России разработало порядок действий доставки пьяных в вытрезвители. Так, основанием для этого будет являться неспособность человека самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, а также подозрение, что он может нанести вред окружающим. Кроме того, полиция сможет забирать пьяных из их жилья, если есть заявление проживающих с ними людей.

«Во-первых, употребление алкоголя в нашей стране не запрещено. Во-вторых, легкая и средняя степень опьянения не нуждается ни в какой врачебной помощи. В-третьих, если мы видим человека, лежащего на улице, даже и с запахом алкоголя, то не факт, что с ним не случился инфаркт или инсульт. В таком случае его нужно везти в многопрофильную больницу, где есть диагностическое оборудование, реанимация и профильные врачи. В вытрезвителях всего этого нет», - сказала Панова.

Она добавила, что непонятны критерии, по которым пьяного человека можно забирать из его дома.

«Пьян и находится в бессознательном состоянии? Так это опять же в многопрофильную больницу. Агрессивен в опьянении? Это, скорее, дело правоохранительных органов и к вопросу о законе против домашнего насилия», - отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что во всех иных случаях, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, не ведет себя агрессивно, не находится без сознания, у него нет признаков алкогольного психоза, который, опять же, требует госпитализации в профильную больницу, - по действующему законодательству пьяного нельзя никуда госпитализировать без его согласия.

«Что такое вытрезвители? Какие-то псевдомедицинские учреждения с весьма скудной лечебно-диагностической базой. Вообще нужно лечить человека в наркологической больнице или в токсикологии, причем либо с его согласия, либо в тяжелом состоянии, возможно, угрожающем жизни. А вытрезвители – не то место, где возможно оказание квалифицированной помощи - везите в наркологию, хоть из дома, хоть с улицы», - добавила нарколог.

Также Панова призвала обратить внимание на лиц без определенного места жительства, которые употребляют алкоголь.

«Их необходимо забирать с улицы в приюты, иначе они погибнут или станут инвалидами. И деньги на вытрезвители лучше направить на реабилитацию этих людей. А для людей, страдающих алкогольной зависимостью, есть наркологические больницы, в которых имеется все для лечения таких пациентов», - заключила эксперт.

Федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей в РФ вступил в силу 1 января этого года. Сеть вытрезвителей в России полностью свернули в 2011 году.