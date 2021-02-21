РИАМО - 21 фев. На территории Москвы есть пункты временного складирования снега и снежные массы с них вывозятся на утилизацию по мере разгрузки снегоплавильных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

В городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов, их мощности хватает для утилизации всего объема снега, выпадающего за зимний период. Однако в обильные снегопады пункты не могут одномоментно переплавить весь выпавший снег, этому он вывозится туда поэтапно.

«Чтобы быстрее очистить обочины дорог и дворы от сугробов, а также обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов, создаются места для временного складирования снега. Снежные массы с них вывозятся на утилизацию по мере разгрузки снегосплавных пунктов», — говорится в сообщении.

Пункты временного складирования в основном располагаются в промышленных зонах вдали от жилых домов. В некоторых районах столицы из-за рекордного количества осадков и особенностей застройки для временного складирования снега задействованы переулки с наименее интенсивным движением. Снег с них вывезут в максимально короткие сроки.

За минувшую неделю с улиц Москвы убрали 28 миллионов кубометров снега. Последний раз настолько масштабный снегопад город переживал три года назад — в зимний сезон 2017-2018 годов.

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