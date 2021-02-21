РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. В рамках профилактического рейда в Красногорске в воскресенье проверили на трезвость свыше 100 водителей, нарушителей не выявили, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Для стабилизации уровня аварийности, выявления и пресечения фактов управления машинами водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекция Красногорска в выходные и праздничные дни усилила меры контроля и проводит оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

«Один из таких профилактических рейдов прошел сегодня, 21 февраля 2021 года. В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 100 автомобилей. По теме мероприятия нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автоинспекторы вручали водителям памятки по правилам дорожного движения.

«Подмосковная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», - добавляется в материале.

Об управлении автотранспортом в состоянии опьянения, иных грубых нарушениях правил дорожного движения или неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.