РИАМО - 21 фев. За сутки действия ограничений грузовой поток с МКАД преимущественно перераспределился на ЦКАД и трассу А-107, при этом на остальных региональных дорогах не зафиксировано притока грузового транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн был переведен на ЦКАД, трассы А-107 и А-108. Там грузовой трафик увеличился более чем на 2 тысячи машин, разгрузив МКАД и города Подмосковья.

«На отдельных участках А-107 и бесплатном участке А-113 ЦКАД число грузового транспорта выросло значительно: на участке между М-9 «Балтия» и М-1 «Беларусь» — на 46%, на участке от М-3 «Украина» до Калужского шоссе — на 32%», — говорится в сообщении.

На 16% вырос поток грузовиков на участках от М-8 «Холмогоры» до М-10 «Россия» и от М-2 «Крым» до М-4 «Дон». Кроме того, на 80% увеличилось число грузового транспорта на северных участках ЦКАД, в том числе на 3-м пусковом комплексе от М-11 «Нева» до М-8 «Холмогоры».

На южных участках, от М-4 «Дон» до М-5 «Урал», число грузовиков выросло на 46%. Средний рост трафика на ЦКАД в ночное время составил 60%.

При этом интенсивность движения грузовиков на МКАД ночью снизилась в два раза — от 37 до 49%. Никаких проблем на подъездах к МКАД не было — здесь до 20-30% снизилась интенсивность движения грузовиков.

Число заявок на пропуска для грузового транспорта не увеличилось из-за перевода транзита на ЦКАД.

Проезд грузовиков больше 12 тонн по МКАД ограничен до 09:00 22 февраля. Передвигаться по городу и областным дорогам могут только грузовые транспортные средства с пропусками.

Для въезда в Москву и Подмосковье водителям необходимо проверить действие своего пропуска. Это можно сделать по ссылке или с помощью Telegram-бота @MosTruckBot.