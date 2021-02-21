РИАМО - 21 фев. Движение транспорта восстановили по одной полосе в обе стороны на Дербеневской набережной в столице после дорожной аварии с участием грузовика, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье днем на Дербеневской набережной столкнулись грузовик и две легковые машины, движение в сторону Садового кольца было перекрыто.

«Движение по второй полосе в направлении ТТК и второй полосе движения в направлении центра восстановлено», – говорится в сообщении.