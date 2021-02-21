РИАМО - 21 фев. Столичным автолюбителям рекомендовали быть аккуратнее на дорогах из-за снега, а также тормозить заранее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В столице снежно, загруженность дорог – 5 баллов», – говорится в сообщении.
При этом серьезных заторов на дорогах мегаполиса не наблюдается.
Ранее водителей попросили с пониманием относиться к работе городских служб по уборке снега, а также не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
В воскресенье в регионе идет снегопад. Может выпасть свыше 11% от месячной нормы осадков.
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