РИАМО - 21 фев. Столичным автолюбителям рекомендовали быть аккуратнее на дорогах из-за снега, а также тормозить заранее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В столице снежно, загруженность дорог – 5 баллов», – говорится в сообщении.

При этом серьезных заторов на дорогах мегаполиса не наблюдается.

Ранее водителей попросили с пониманием относиться к работе городских служб по уборке снега, а также не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

В воскресенье в регионе идет снегопад. Может выпасть свыше 11% от месячной нормы осадков.