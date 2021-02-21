РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В феврале автобусы на маршруте №1041 в подмосковном Подольске ходили с опозданием из-за снега, мороза и дорожных аварий, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой разобраться с движением автобусов на маршруте №1041. Она отметила, что по данному маршруту ходят два автобуса, которые в феврале приезжали с опозданиями, а в некоторые дни и вовсе ходили не по расписанию.

«В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрено обращение по вопросу транспортного обслуживания населения на маршруте №1041 «Подольск (микрорайон Кутузово) – Москва (Ерино)». Указанный маршрут обслуживается АО «Мострансавто» по регулируемым тарифам. При проведении проверки <...> установлено, что указанные рейсы ходили с отклонением от расписания по независящим от перевозчика причинам (сложные погодные условия, аварии)», - говорится в ответе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мострансавто» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Все водители, допущенные к обслуживанию данного маршрута, в обязательном порядке проходят инструктаж о строгом соблюдении схемы движения маршрута, порядка посадки (высадки) пассажиров на всех остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута.