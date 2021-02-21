РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Подольске, машина повисла на разделительном ограждении, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Автомобиль повис (на разделительном ограждении - ред.) на съезде с Симферопольского шоссе на дублер в сторону Подольска в воскресенье», - сказал очевидец.

По словам сотрудника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в целом, дорожная ситуация в муниципалитете в воскресенье достаточно спокойная. Как правило, во время снегопадов аварии происходят без пострадавших.

«В снегопад водители снижают скорость движения. Даже если и происходят аварии, то они, как правило, без пострадавших. К сожалению, после того, как дорожные службы расчищают проезжие части автолюбители пренебрегают правилами дорожного движения и аварии с пострадавшими увеличиваются», - пояснил собеседник.