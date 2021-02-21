РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил военнослужащих городского округа с наступающим Днем защитника Отечества.

«В преддверии Дня защитника Отечества поздравил личный состав воинской части, расположенной в нашем городе. Благодарю военнослужащих части за доблестную службу, верность присяге и воинскому долгу», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в российской армии служат люди, для которых порядочность, мужество, патриотизм - не просто слова, а главные жизненные принципы.

«Я и сам отдал военной службе 20 лет, и знаю, что только уважая свою историю, понимая важность четкой гражданской позиции, защищая родные рубежи и, конечно, свой дом и своих близких, можно с уверенностью говорить о завтрашнем дне», - заключил Жигалкин.

23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. Праздник появился во времена СССР и носил название День Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, с 2002 года этот день является официальным выходным в стране.