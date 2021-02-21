РИАМО - 21 фев. На 17-м километре МКАД перевернулся грузовой автомобиль, из-за ДТП перекрывали две полосы трассы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

К месту дорожной аварии были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.

«С помощью пожарного автокрана грузовой автомобиль был установлен на колеса. Благодаря слаженным действиям московских пожарных движение было восстановлено в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении

В данной аварии водитель грузовой машины не пострадал.

Также в воскресенье на Дербеневской набережной в столице грузовик столкнулся с двумя легковушками.