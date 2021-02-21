РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 фев. С 12 марта на Лесной и Школьной улицах в Дзержинском запретят парковку автомобилей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Парковка запрещена. С 12 марта такие знаки появятся на улицах Лесной и Школьной. Припарковать личный автомобиль или большегруз нельзя будет на улицах Школьной и Лесной от дома №2 до дома №18. Время запрета - с 08:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

Установка таких знаков необходима, так как вдоль данных улиц часто паркуются большегрузы, которые мешают работе уборочной техники и создают сложную ситуацию на дорогах.

Все большегрузы, которые паркуются на городских улицах, эвакуируют. Для грузовиков организована специальная парковка по адресу: Северный проезд, дом №2.

Также с 20 по 22 февраля по МКАД запрещен проезд транзитных большегрузов массой свыше 12 тонн.