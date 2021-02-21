РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева с днем рождения, он пожелал ему творческих успехов и здоровья.

«Сегодня день рождения празднует замечательный музыкант, актер, бессменный солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он всегда был и будет для люберчан своим, родным Батяней Комбатом. Дорогой Николай Вячеславович! Желаю вам здоровья, успехов, новых творческих высот. Всегда ждем вас у нас в Люберцах», — написал Ружицкий.

Он добавил, что первые выступления Расторгуева прошли на сцене Люберецкого дворца культуры в составе эстрадного оркестра и ансамбля, игравшего композиции британской «Битлз». В 1989 году Игорь Матвиенко пригласил певца в качестве солиста в свою новую группу. По задумке продюсера репертуар коллектива должен состоять из национально-патриотических, близких народу песен. С этого момента началась история группы «Любэ». Это название придумал сам Расторгуев.

«Одной из первых песен коллектива стала композиция «Люберцы», ставшая неофициальным гимном нашего города. «Атас», «Батька Махно», «Станция Таганская», «Трамвай-пятерочка», «Комбат», «Там, за туманами…», «Конь»… За 32 года существования группы было создано много настоящих хитов, любимых всей страной», — подчеркнул Ружицкий.

В 2014 году Расторгуев получил звание почетного гражданина Люберецкого района. В сентябре 2015 года на Смирновской улице был установлен памятник «Ребята с нашего двора», посвященный группе «Любэ». Автором стал скульптор Александр Рожников.