РИАМО - 21 фев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ввести ограничение по весу для граждан и чиновников в России, это, по его мнению, поможет решить проблему ожирения. ​

По словам политика, государство сегодня выделяет много денег на лечение граждан с избыточным весом.

«Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — сказал Жириновский в интервью Радио «Комсомольская правда».

Лидер ЛДПР уверен, что решение проблемы ожирения в стране нужно начать с чиновников — они должны весить не более 100 килограммов. При этом обычные россияне должны быть не толще 80 килограммов.

«Я еще почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограммов. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас — 95», — уточнил Жириновский.

Кроме того, политик порекомендовал гражданам бросить курить и употреблять спиртное.