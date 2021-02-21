РИАМО - 21 фев. В Московской области и столице до 13 часов 23 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Белгородской областей.

Следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности будет действовать в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе в воскресенье облачно, идет снег, на дорогах – гололедица. Температура в пределах от минус 7 до минус 5 градусов.

В ночь на 22 февраля прогнозируется от минус 15 до минус 13 градусов, прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Местами на дорогах гололедица. Днем температура ожидается в районе минус 13 – минус 11 градусов.

23 февраля в Москве прогнозируется самый сильный мороз за последние 65 лет, температура в городе опустится до минус 27 градусов, в Подмосковье – до минус 33 градусов. Осадков не будет, днем ожидается солнечная погода, гололедица сохранится.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>