РИАМО - 21 фев. Днем в воскресенье на территории столицы и Подмосковья при облачной погоде зафиксирован небольшой снег, передают корреспонденты РИАМО.

В Обручевском районе и районе Проспект Вернадского на юго-западе столицы идет слабый снег. Очищенные ранее тротуары и дороги уже припорошило.

Легкий снегопад начался в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Иногда порывы ветра закручивают его, прохожим приходится прятать лицо от летящих в него снежинок. На очищенных от снега машинах уже начинают образовываться небольшие сугробы.

Максимальная температура в Москве в воскресенье составляет от минус 10 до минус 8 градусов, по области — от минус 13 до минус 8 градусов. Ветер дует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в течение дня и предстоящей ночью в Московском регионе может выпасть до 4 миллиметров осадков, это более 11% от месячной нормы февраля.

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