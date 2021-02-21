РИАМО - 21 фев. Следователи проверят информацию СМИ о возможном мошенничестве в отношении пенсионера на 1 миллион рублей со стороны юридической фирмы, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В программе одного из федеральных телеканалов пожилой мужчина заявил, что стал жертвой мошенников из столичной юридической компании.

«Сотрудники заключили с мужчиной два договора на оказание юридических услуг на общую сумму в размере 1 миллиона рублей, однако взятые на себя обязательства не выполнили», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в настоящий момент идет доследственная проверка.