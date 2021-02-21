РИАМО - 21 фев. В Москве до 2024 года планируют модернизировать 137 детских и взрослых поликлиник, они превратятся в современные медучреждения с новейшим оборудованием, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На этой неделе рассказывал о масштабном обновлении медтехники в городских больницах и поликлиниках. В ближайшие годы поставим около 6 тысяч новейших аппаратов. Параллельно обновляем сами здания. В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Масштабная программа модернизации столичных поликлиник началась в 2020 году. Все учреждения приведут к единому стандарту. В поликлиники закупают сложное диагностическое оборудование, аппараты УЗИ и рентген-аппараты.

Кроме того, в ходе ремонта в зданиях выполняют перепланировку помещений. Все это позволит сократить время оказания медпомощи и сделать поликлиники комфортнее как для пациентов, так и для персонала.

Благодаря модернизации будет укомплектован штат врачей на местах, эффективность их работы будет увеличена. Также они получат новые медицинские кабинеты и оборудование.