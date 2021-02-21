РИАМО - 21 фев. В столице проведут работы по уборке от снега, также проезжую часть дорог обработают против гололеда, работы начнутся с 16 часов, говорится в сообщении пресс-службы городского хозяйства Москвы.

В столице идет снег. Синоптики прогнозируют, что до полуночи сугробы в городе вырастут на 4 сантиметра.

«Просим водителей быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», — говорится в сообщении.

Работы по уборке от снега также проведут во дворах и на тротуарах.

В течение дня и следующей ночью в регионе может выпасть свыше 11% от месячной нормы осадков.

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