РИАМО - 21 фев. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также в подмосковном Жуковском отменили и задержали 26 прилетов и вылетов, следует из сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали четыре рейса, пять отменили. В Домодедове задержано 11 рейсов, еще один отменен. В воздушной гавани Шереметьево задержано четыре рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и выше.