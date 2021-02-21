РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Рабочие восстановили уличное освещение в одном из дворов на Рязановском шоссе Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель написал на портал жалобу на неработающие уличные фонари на Рязановском шоссе. Он отметил, что во дворе дома №19 один фонарь не работает в самом дворе, а второй – между домами 19 и 21.

«По данному факту был проведен осмотр. Информация подтвердилась. Работы по устранению неисправности фонарей наружного освещения проведены», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в случае неисправного освещения жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по телефону: 8 (915) 360-15-74.