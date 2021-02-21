РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников скорой помощи с Днем фельдшера и пожелала им здоровья и добра.

День фельдшера отмечают в России 21 февраля.

«В нашем округе свой профессиональный праздник отмечают 124 сотрудника скорой помощи. Поздравляю всех, кто каждый день спасает человеческие жизни, кто первым приходит на помощь в любое время дня и ночи», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пожелала медикам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

«Спасибо за ваш труд», - заключила Хаймурзина.