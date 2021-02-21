РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников скорой помощи с Днем фельдшера и пожелала им здоровья и добра.
День фельдшера отмечают в России 21 февраля.
«В нашем округе свой профессиональный праздник отмечают 124 сотрудника скорой помощи. Поздравляю всех, кто каждый день спасает человеческие жизни, кто первым приходит на помощь в любое время дня и ночи», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
Она пожелала медикам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
«Спасибо за ваш труд», - заключила Хаймурзина.
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