РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В Домодедове на базе войсковой части №33193 в деревне Степыгино провели соревнования по смешанным единоборствам, посвященные Дню защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Сегодня турнир проходит в первый раз. Я уверен, что он будет хорошей ежегодной традицией. Этот вид спорта не допускает ошибок, поэтому я желаю всем участникам не опускать руки, держать защиту и ловить моменты для удара. Всех с праздником!» — сказал заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Юрий Гапчук.

Он также поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества и отметил, что сегодня служба в армии — это достойно и престижно.

На мероприятии также присутствовали заместитель начальника службы специального контроля, полковник Алексей Астахов, начальник территориальных отделов Повадинский и Растуновский Алексей Голенко и депутат совета депутатов городского округа Олег Сударев.

Военные также рассказали гостям о возможности пройти военную службу по контракту в данной воинской части.