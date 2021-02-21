РИАМО - 21 фев. Сотрудники Государственного природоохранного центра каждую неделю проводят выкладку кормов для зайцев, косуль и лосей на территории новой Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В сильные морозы больше всего звери страдают не от холода, а от голода. Поэтому подкормка с достаточным количеством минералов и микроэлементов помогает им выжить самим, а также выносить здоровое потомство», — говорится в сообщении.

В состав подкормки входят корнеплоды, сено, овес, веники лиственных пород, овощи и соль.

К примеру, соль важна для косуль и лосей: самцам — для роста рогов, а самкам — для вынашивания детенышей. В соли содержатся все нужные микроэлементы — натрий, кальций, магний и фосфор.

Зайцы же получают в качестве подкормки свежую морковь, свеклу и капусту.

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