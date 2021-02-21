РИАМО - 21 фев. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на Дербеневской набережной в Даниловском районе столицы, движение в сторону Садового кольца перекрыто, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Дербеневской набережной в районе дома 13/17 столкнулись три автомобиля с участием грузовика», — говорится в сообщении.

В настоящий момент перекрыто движение транспорта в сторону Садового кольца. Информация о пострадавших в аварии уточняется.