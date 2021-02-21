РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД и индустриального парка «Коледино» вручную перетащили легковушку на выезде с улицы Промышленная, так как она мешала проезду грузового автомобиля, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье состоялась встреча представителей общественной палаты, теруправления администрации округа, депутатов, представителя распределительного центра «Вайлдберриз» и жителей коттеджного поселка Бережки, одноименной деревни и деревни Коледино. Жители требовали решить проблему со стихийной парковкой, которая мешает проезду транспорта и способствует пробкам. Во время встречи фура не смогла проехать из-за стоявших вплотную к дороге легковых авто, потребовалась помощь ГИБДД. Машину пришлось перетаскивать вручную.

«Благодарен сотрудникам ГИБДД, которые оперативно сработали. Фура выезжала с улицы Промышленная, а рядом были стихийно припаркованные легковые автомобили. Она не смогла проехать. Сотрудник ГИБДД приехал и в ручном режиме отрегулировал ситуацию. В течение 20 минут фура смогла проехать и затора не стало», — сказал председатель комиссии по открытости власти, местному самоуправлению, общественному контролю, противодействию коррупции Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

По его словам, руководство компании обратилось в администрацию округа, чтобы составить совместное обращение в правительство Московской области для расширения близлежащих дорог и изменения схемы движения рядом с индустриальным парком «Коледино» и складами «Вайлдберриз». Администрация Подольска пошла навстречу и помогает решить этот вопрос.