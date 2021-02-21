РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске после обращения жителей в общественную палату улучшили проезд в индустриальном парке «Коледино» и уменьшили пробки на подъезде в деревню и коттеджный поселок Бережки, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по открытости власти, местному самоуправлению, общественному контролю, противодействию коррупции Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В воскресенье состялась встреча представителей теруправления администрации округа, общественной палаты, депутатов, представителя распределительного центра «Вайлдберриз» и жителей коттеджного поселка Бережки, одноименной деревни и деревни Коледино. Жители требовали решить проблему со стихийной парковкой, которая мешает проезду транспорта и способствует пробкам.

«На встречу пришло около 40 местных жителей, но вопрос касается примерно 2 тысяч человек. Затруднен выезд на работу, опаздывает школьный автобус, не может проехать пожарная техника, полиция, скорая помощь. Первая встреча представителей власти, общественников и жителей прошла 6 февраля. Уже есть первые результаты: возле центра «Вайлдберриз» до улицы Промышленные фуры на стихийной парковке не стоят, дорога расчищена, большинство большегрузов теперь на въезд перенаправляют на второе КПП. Ведется работа по поводу земельного участка для гостевой парковки», — сказал Мухамеджанов.

По его словам, руководство компании обратилось в администрацию округа, чтобы составить совместное обращение в правительство Московской области для расширения близлежащих дорог и изменения схемы движения рядом с индустриальным парком «Коледино» и складами. Администрация Подольска пошла навстречу и помогает решить этот вопрос.

«На 11 марта общественная палата запланировала встречу всех собственников предприятий парка «Коледино», представителей администрации, депутатов, жителей. Вопрос транспортной доступности парка и близлежащих населенных пунктов требует дальнейшей проработки и участия всех заинтересованных и причастных сторон», — добавил Мухамеджанов.

«Ситуация изменилась к лучшему, но принятых мер недостаточно. Поэтому предложили перенести основной въезд в центр «Вайлдберриз» в другую сторону и организовать там гостевую парковку, которая позволит разгрузить поворот. В дальнейшем будет принят ряд других мер совместно с представителями других предприятий и власти», — отметил куратор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» депутат Максим Круглов.