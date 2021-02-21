РИАМО - 21 фев. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается потепление, к выходным столбики термометров могут подняться за нулевую отметку, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник существенных осадков не ожидается, днем температура воздуха будет составлять минус 14 — минус 16 градусов. Во вторник днем ожидается минус 12 — минус 14 градусов», — сказала Позднякова.

По ее словам, в среду будет облачно, пройдет снег. Днем серьезно потеплеет — будет от 0 до минус 5 градусов.

Она добавила, что в пятницу и субботу также ожидаются осадки, прогнозируется морозь и гололедица. Температура в эти дни может составит от минус 4 до плюс 1 градуса.

В Москве и Подмосковье в конце марта может наступить климатическая весна. При этом снежный покров может полностью растаять в апреле.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>