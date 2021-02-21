РИАМО - 21 фев. В течение дня и предстоящей ночью в Москве и Подмосковье может выпасть до 4 миллиметров осадков, что составляет более 11% от месячной нормы февраля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Месячная норма для нашего региона в феврале — 36 миллиметров. Сегодня днем ожидаем, что выпадет от 2 до 3 миллиметров осадков. За ночь выпадет еще миллиметр. Это более 11% от месячной нормы», — сказала Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила, что в конце марта в Москве и Подмосковье может наступить климатическая весна, при этом снежный покров может полностью растаять в апреле.

Городские службы заканчивают работы по ликвидации последствий снегопада в Москве. Все снегосплавные пункты работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

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