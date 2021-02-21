РИАМО - 21 фев. Прокуратура столицы проводит проверку в связи с обнаружением тела малолетнего ребенка на месте пожара в частном доме в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошел в СНТ «Простоквашино» поселка Роговское. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания в деревянном доме составила 60 квадратных метров.

«После тушения спасатели обнаружили тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

На место ЧП прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов. Он будет координировать действия правоохранительных органов.