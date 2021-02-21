РИАМО - 21 фев. В конце марта в Москве и Подмосковье может наступить климатическая весна, при этом снежный покров может полностью растаять в апреле, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Климатическая весна наступит в последних числах марта. С учетом того, что у нас много снега и если в марте не будет добавляться его, а погоду будет определять антициклон, то в первой пятидневке апреля сойдет (снежный покров - ред.)», - сказала Позднякова.

По ее словам, средняя дата схода снежного покрова в регионе - 10-12 апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столице прогнозируют холодное начало весны, в марте температура будет на 1-4 градуса ниже климатической нормы. А лето в городе прогнозируется теплое.

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