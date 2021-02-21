РИАМО - 21 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городской ресурсный центр «Мосволонтер» с семилетием и пожелал добровольцам новых и интересных проектов.

«Семь лет назад мы создали ресурсный центр «Мосволонтер». Он стал крупнейшим центром поддержки добровольческого движения в России. Объединил НКО, волонтерские центры вузов, бизнес и неравнодушных москвичей», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в ресурсном центре всем, кто пришел, не только подскажут, чем они могут помочь, а также научат, как сделать свой соцпроект.

По словам мэра, без добровольцев на сегодняшний день в городе не проходит ни одно массовое мероприятие.

«Они были лицом города на Всемирном фестивале молодежи и студентов, чемпионате мира по футболу. А в прошлом году стали еще и душой города — помогли москвичам пережить самые трудные дни пандемии», — добавил Собянин.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, с начала прошлого года участники акции «Мы вместе» выполнили 46 тысяч заявок от горожан. Волонтеры доставляли жителям столицы, которые соблюдают домашний режим, продукты питания и медикаменты. Также они помогали с выгулом питомцев.

По словам директора ресурсного центра Дмитрия Покровского, данная акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса привлекла в ряды волонтеров 23 тысячи человек.