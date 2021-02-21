РИАМО - 21 фев. Интернет-проект «Прогулки со львом» представил новую экскурсию, прогулка посвящена Дню защитника Отечества, пройти маршрут можно будет вместе с чат-ботом @levhranitel_bot в Telegram, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вместе с виртуальным гидом Львом-хранителем можно прогуляться к памятным местам, которые связаны с легендарными военачальниками и героями сражений. 23 февраля мы предлагаем вспомнить подвиги воинов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, а также в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ― сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он добавил, что протяженность праздничного маршрута составляет свыше 8 километров, а сама прогулка займет около двух часов.

Прогулка начинается у дома в Романовом переулке. Раньше там находился доходный дом графа Александра Шереметева. Здание было построено в 1898 году. После Октябрьской революции его национализировали. Там проживали маршалы СССР Иван Конев, Семен Буденный, Василий Чуйков, Семен Тимошенко и Климент Ворошилов. В честь них на фасаде установили мемориальные доски.

После этого маршрут экскурсии идет на улицу Знаменку, к дому 12/2. Это музыкальная школа имени Гнесиных. В 1959 году перед ней установили памятник военачальнику Красной армии в годы Гражданской войны Михаилу Фрунзе.

Также в рамках прогулки можно увидеть одно из зданий Минобороны РФ, в котором находится мемориальный кабинет-музей маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также музей-панораму «Бородинская битва».

Экскурсия завершится возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей мегаполиса. Ее построили в 1829–1834 годах на площади Тверская Застава, а затем разобрали и воссоздали на Кутузовском проспекте.